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Почеттино - о Галлахере: Он всегда выкладывается на все 200%

Англия
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Наставник Челси похвалил хавбека команды

Почеттино - о Галлахере: Он всегда выкладывается на все 200%

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", высказался о полузащитнике Коноре Галлахере.

"Он давно убеждает тренера сборной Англии, что он является важным игроком. Конор всегда выкладывается на все 200%. Ему нужно продолжать в том же духе.

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Это одно из его лучших качеств, способность всегда быть готовым бороться".

Напомним, что Галлахер недавно получил вызов в сборную Англии.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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