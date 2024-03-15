Почеттино - о Галлахере: Он всегда выкладывается на все 200%

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", высказался о полузащитнике Коноре Галлахере.

"Он давно убеждает тренера сборной Англии, что он является важным игроком. Конор всегда выкладывается на все 200%. Ему нужно продолжать в том же духе.