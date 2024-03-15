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Почеттино - о Галлахере: Он всегда выкладывается на все 200%
Наставник Челси похвалил хавбека команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", высказался о полузащитнике Коноре Галлахере.
"Он давно убеждает тренера сборной Англии, что он является важным игроком. Конор всегда выкладывается на все 200%. Ему нужно продолжать в том же духе.
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Это одно из его лучших качеств, способность всегда быть готовым бороться".
Напомним, что Галлахер недавно получил вызов в сборную Англии.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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