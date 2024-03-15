Голкипер Ньюкасла, вероятно, летом покинет свой клуб

Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус хочет подписать контракт с другой командой

По информации Николо Скиры, игрок планирует покинуть клуб на правах свободного агента. Он хочет выступать за итальянскую команду.

Лорис Кариус в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 1 поединок, в котором пропустил 4 мяча.