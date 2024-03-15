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Голкипер Ньюкасла, вероятно, летом покинет свой клуб

Англия

Игрок хочет выступать за итальянский клуб

Голкипер Ньюкасла, вероятно, летом покинет свой клуб

Фото: твиттер

Новина українською

Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус хочет подписать контракт с другой командой

По информации Николо Скиры, игрок планирует покинуть клуб на правах свободного агента. Он хочет выступать за итальянскую команду.

Лорис Кариус в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 1 поединок, в котором пропустил 4 мяча.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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