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Голкипер Ньюкасла, вероятно, летом покинет свой клуб
Игрок хочет выступать за итальянский клуб
Фото: твиттер
Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус хочет подписать контракт с другой командой
По информации Николо Скиры, игрок планирует покинуть клуб на правах свободного агента. Он хочет выступать за итальянскую команду.
Лорис Кариус в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 1 поединок, в котором пропустил 4 мяча.
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