АПЛ. Ярмолюк вместе с Брентфордом проигрывает аутсайдеру, а Лутон снова спасается на последних минутах

Пока большинство грандов английского футбола на этих выходных заняты четвертьфиналами Кубка Англии, матчи в рамках Английской Премьер-лиги не останавливаются. Те команды, которые не задействованы в Кубке, играют по своему графику и в 17:00 по киевскому времени мы имели шанс оценить два противостояния.

Давайте разбираться, как там дела у команды Егора Ярмолюка и как все завершилось на "Кенилворт Роуд", который никогда не был приятным местом для любой гостевой команды.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Бернли" — "Брентфорд" 2:1

Голы: Ларсен (10, с пенальти), Фофана (62) — Айер (84)

"Бернли": Мурич — Ассиньон, О'Ши, Эстев, Тейлор — Витиньо, Каллен, Берге, Ларсен (Амдуни, 69 / Браунхилл, 90+5) — Фофана (Фостер, 88), Одобер

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Айер, Коллинз — Рорслев (Льюис-Поттер, 60), Оньека (Ярмолюк, 60), Йенсен (Мопе, 80), Янельт (Баптист, 80), Регилон — Тоуни, Висса (Мбемо, 79)

Предупреждения: Амдуни (81), Тейлор (90+1) — Янельт (68), Айер (83), Тоуни (90+10), Баптист (90+13)

Удаление: Регилон (9)

Обе команды сейчас проходят максимально непростой период, в последние недели у них исключительно поражения и ничьи. И если "Бернли" выглядит безнадежным аутсайдером (хотя шансы на выживание все равно остаются), то "Брентфорд" вообще не так давно был крепким середняком, у которого после нового года что-то пошло не по плану.

Томас Франк снова не нашел места в стартовом составе для Егора Ярмолюка, который начинал встречу на скамейке запасных. Мотивации хватало обоим коллективам, но учитывая класс исполнителей, именно гости выглядели фаворитами. Правда все категорически изменилось уже в начале матча в эпизоде, когда Витиньо избежал офсайда и фактически оказался на убийственной для удара позиции. Замахнулся для удара бразилец, однако Серхио Регилон сзади толкнул и подбил ногой своего оппонента. После просмотра ВАР, Даррен Бонд назначил пенальти и наградил испанца красной карточкой.

По поводу пенальти вопросов нет, а вот красная карточка как двойное наказание выглядела спорно. Впрочем все согласно правилам. Желтую вручают за подобные фолы только если игрок пытался сыграть в мяч, но нарушил правила, а Регилон точно не пытался сыграть в мяч, поэтому все справедливо.

Сам факт красной не означал, что подопечные Венсана Компани будут доминировать над соперником, она скорее выровняла шансы обоих коллективов на успех. Очень равный футбол со взаимными обменами опасных моментов мы увидели. Да, Ларсен реализовал пенальти и вывел свою команду вперед, но Дара О'Ши в один момент решил, что так не интересно и нужно поиграть: он вслепую отдал пас на голкипера, которого в рамке ворот не оказалось, лишь в последний момент Мурич выбил круглого с линии ворот, это было тревожно.

В общем в дальнейшем мы видели взаимные атаки, но если кто-то и был острее, то это ребята Компани, в частности Давид Датро Фофана имел два классных момента, но не смог их реализовать, а у "Брентфорда" выделялись Айвен Тоуни и Йоанн Висса.

После перерыва мы увидели фактически то же самое, на 59-й минуте на замену вышел Егор Ярмолюк, но его выход пришелся на второй пропущенный гол, когда Датро Фофана открылся под пас Одоберу и элегантно пробил мимо Марка Флеккена. 2:0 и все выглядело максимально обреченно для "Брентфорда". Отыграть отставание в два мяча в меньшинстве - чрезвычайно сложно.

Частично своими заменами Томасу Франко удалось повлиять на ход матча. Шендон Баптист, который вышел на поле на 80-й минуте, а уже через 3 минуты он отдал идеальную подачу на Кристофера Аера, который ударом головой от стойки сократил отставание в счете. Было и еще несколько моментов у "пчел", но сравнять так и не удалось.

Благодаря ничьей "Ноттингем Форест" в параллельном матче, "Брентфорд" остается на 15-ой строчке, от зоны вылета 5 очков, ситуация выглядит все более неприятно. Ну а "Бернли" немного улучшает свое положение в зоне вылета, но до реального спасения еще далеко.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Лутон Таун" — "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Берри (89) — Вуд (34)

"Лутон Таун": Камински — Берк, Мэнгги, Мпанзу (Таунсенд, 60) — Каборе, Кларк (Берри, 85), Баркли, Даути (Вудроу, 46) — Огбене, Чонг — Моррис

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Боли, Мурильо, Тоффоло — Йейтс, Сангаре — Эланга, Гиббз-Уайт (Домингес, 82), Ориги (Хадсон-Одои, 75) — Вуд (Фелипе, 78)

Предупреждения: Каборе (30) — Тоффоло (84), Селс (90)

Приезд на "Кенилворт Роуд" команды Нуну Эшпириту Санту обещал нам много прагматичного и закрытого футбола, в котором все будут решать мелкие детали. "Лутон" точно нельзя назвать гостеприимной командой, несмотря на то, что они почти весь сезон стабильно находятся в зоне вылета.

В первом тайме команды показали относительно равный футбол, если и выделять кого-то, как более сильного, то возможно буквально немного таким был "Ноттингем", в частности из-за качества и опасности созданных моментов. В одном из таких Крис Вуд открыл счет во встрече. Впрочем и хозяева нашли чем ответить, правда их гол был отменен из-за игры рукой.

Во втором тайме "Лутон" наращивал свое преимущество и давление, они были очевидно сильнее, а "лесники" рассчитывали на контратаки. Зря на последних минута Нуну Эшпириту Санту снял нападающего и выпустил защитника, чтобы надежнее закрыться. Возможно, нужно иногда быть смелее. Люк Берри, который вышел на замену, сумел сравнять счет на последних минута и мы получили боевую ничью, в которой хозяева поля даже были ближе к трем очкам, но пришлось удовлетвориться одним баллом.

"Ноттингем Форест" остается на 17-м, то есть последнем спасительном месте, "Лутон" дышит в спину из зоны вылета, между ними лишь 2 балла и вся борьба только разгорается.