  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рэтклифф - о лидерах АПЛ: Я ненавижу их всех
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рэтклифф - о лидерах АПЛ: Я ненавижу их всех

Англия

Акционер ответил на вопрос о чемпионстве в АПЛ

Рэтклифф - о лидерах АПЛ: Я ненавижу их всех

Voetbal International

Новина українською

Акционер "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф откровенно ответил на вопрос о том, какой клуб - "Ливерпуль", "Арсенал" или "Манчестер Сити" - он хотел бы видеть победителем АПЛ.

"Я ненавижу их всех, они все враги! Но это было бы хорошо для Артеты, потому что он очень хорошо работает, и "Арсенал" был терпеливым к нему".

Учитывая то, что Рэтклифф является фанатом "Юнайтед" с детства и сейчас имеет личный интерес к клубу на "Олд Траффорд", его слова не должны удивлять.

Читайте такжеThe Sun: игроки Манчестер Юнайтед хотят вернуть Гринвуда
По теме
yellow-arrow
Голкипер Тоттенхэма рассказал о телефонном разговоре с Постекоглу перед трансфером
yellow-arrow
18-летний хавбек Манчестер Юнайтед получил дебютный вызов в сборную Англии
yellow-arrow
Рэтклифф: Мбаппе в МЮ? Я бы не тратил целое состояние в попытке купить успех
Арсенал (Лондон) Микель Артета Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости