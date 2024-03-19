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Рэтклифф - о лидерах АПЛ: Я ненавижу их всех
Акционер ответил на вопрос о чемпионстве в АПЛ
Voetbal International
Акционер "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф откровенно ответил на вопрос о том, какой клуб - "Ливерпуль", "Арсенал" или "Манчестер Сити" - он хотел бы видеть победителем АПЛ.
"Я ненавижу их всех, они все враги! Но это было бы хорошо для Артеты, потому что он очень хорошо работает, и "Арсенал" был терпеливым к нему".
Учитывая то, что Рэтклифф является фанатом "Юнайтед" с детства и сейчас имеет личный интерес к клубу на "Олд Траффорд", его слова не должны удивлять.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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