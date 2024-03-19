Мейну - о дебютном вызове в сборную Англии: Не думаю, что еще до конца осознал это

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Англии.

"Я получил СМС от Стива Холанда с просьбой прийти и встретиться с ним на рецепции, а он просто сказал мне, что меня вызвали в сборную, и я буду тренироваться с командой в течение недели".