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Мейну - о дебютном вызове в сборную Англии: Не думаю, что еще до конца осознал это
Кобби поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Англии.
"Я получил СМС от Стива Холанда с просьбой прийти и встретиться с ним на рецепции, а он просто сказал мне, что меня вызвали в сборную, и я буду тренироваться с командой в течение недели".
"Не думаю, что еще до конца осознал это, но я очень рад!" - добавил Мейну.
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Кобби в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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