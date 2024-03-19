  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мейну - о дебютном вызове в сборную Англии: Не думаю, что еще до конца осознал это
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейну - о дебютном вызове в сборную Англии: Не думаю, что еще до конца осознал это

Англия
Обновлено

Кобби поделился своими эмоциями

Мейну - о дебютном вызове в сборную Англии: Не думаю, что еще до конца осознал это

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Англии.

"Я получил СМС от Стива Холанда с просьбой прийти и встретиться с ним на рецепции, а он просто сказал мне, что меня вызвали в сборную, и я буду тренироваться с командой в течение недели".

Читайте такжеМанчестер Юнайтед близок к продлению контракта со своим талантливым хавбеком

"Не думаю, что еще до конца осознал это, но я очень рад!" - добавил Мейну.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кобби в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

По теме
yellow-arrow
Мудрик: Работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете, я уже не могу без этого
yellow-arrow
Челси Михаила Мудрика объявил о серии летних товарищеских матчей. Полное расписание
yellow-arrow
"Мы чувствуем неуважение". Палкин снова заявил о претензиях к Тоттенхэму из-за Соломона
Англия Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости