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Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
Хаби сосредоточен на настоящем
Football 365
Главный тренер леверкузенского "Байера" Хави Алонсо поделился своими мыслями о возможности заменить Юргена Клоппа на аналогичной должности в "Ливерпуле".
"Я очень уважаю Юргена и восхищаюсь тем, что он сделал в "Ливерпуле" за последние девять лет, а также тем, как он это сделал. У него отличные отношения с болельщиками, он проделал отличную работу, но я сосредоточен на работе в "Байере".
Мне нравится моя работа в Леверкузене, и я чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу.
Честно говоря, я ещё не в том состоянии, чтобы думать о следующем шаге. Стараюсь думать о том, где я сейчас. Мне кажется, что я нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим моментом", — цитирует Алонсо Liverpool Echo.
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