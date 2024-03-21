  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль

Англия

Хаби сосредоточен на настоящем

Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль

Football 365

Новина українською

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хави Алонсо поделился своими мыслями о возможности заменить Юргена Клоппа на аналогичной должности в "Ливерпуле".

"Я очень уважаю Юргена и восхищаюсь тем, что он сделал в "Ливерпуле" за последние девять лет, а также тем, как он это сделал. У него отличные отношения с болельщиками, он проделал отличную работу, но я сосредоточен на работе в "Байере".

Мне нравится моя работа в Леверкузене, и я чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу.

Честно говоря, я ещё не в том состоянии, чтобы думать о следующем шаге. Стараюсь думать о том, где я сейчас. Мне кажется, что я нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим моментом", — цитирует Алонсо Liverpool Echo.

По теме
yellow-arrow
Левченко: Мудрику нужно было делать не такой большой шаг из Шахтера в Челси, а найти команду поскромнее
yellow-arrow
Манчестер Сити подписал юниора из Кардиффа - Инсайдер
yellow-arrow
Манчестер Сити и Челси могут быть исключены из Премьер-Лиги
Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Ливерпуль слухи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости