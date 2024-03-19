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Генеральный директор Байера уверен, что Хаби Алонсо продолжит сотрудничество с клубом

Германия
Обновлено

Я очень доверяю Хаби (с)

Генеральный директор Байера уверен, что Хаби Алонсо продолжит сотрудничество с клубом

Fussball News

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Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро опроверг слухи о том, что Хаби Алонсо может покинуть клуб.

"У него контракт рассчитан до 2026 года, и нет причин сомневаться, что он останется здесь.

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Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я очень доверяю Хаби, у нас хорошие отношения".

Сейчас "Байер" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, они имеют 70 баллов по итогам 26 туров.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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