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Ноттингем Форест может не удержать своего лидера защиты
Среди претендентов на бразильца - ПСЖ и Барселона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" борется за сохранение ключевого центрального защитника Мурилло, поскольку летом клуб столкнулся с большой неопределенностью.
Команда с "Сити Граунд", которая в понедельник была лишена четырех очков из-за нарушения правил Премьер-лиги относительно прибыли и устойчивого развития, сталкивается с необходимостью продавать игроков в конце сезона, чтобы облегчить финансовые проблемы. Среди игроков, которые, похоже, собираются покинуть команду, есть бразильский защитник, который только начинает свой путь, - сообщает Daily Mail.
EXCLUSIVE ????— Mail Sport (@MailSport) March 19, 2024
Forest face battle to keep Murillo - as club may be forced to SELL players to avoid breaching PL financial rules again ????
✍️ @SamiMokbel81_DM
21-летний Мурилло получил восторженные отзывы с момента своего перехода из "Коринтианса" прошлым летом и привлекает значительный интерес как в АПЛ, так и за ее пределами: "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Ньюкасл" среди клубов Премьер-лиги, которые следят за прогрессом защитника. Среди европейских претендентов - "ПСЖ" и "Барселона". Мурилло был подписан за 15 миллионов фунтов стерлингов, но "Форест" может рассчитывать на значительную прибыль, если продаст центрального полузащитника.
В следующем сезоне "Ноттингем" рискует снова нарушить финансовые правила, если летом не продаст одного из своих лучших игроков. Кроме Мурилло, Морган Гиббс-Уайт и Тайво Авоньи относятся к игрокам, которые вызывают интерес со стороны клубов-соперников.
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