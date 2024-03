Ноттингем Форест может не удержать своего лидера защиты

"Ноттингем Форест" борется за сохранение ключевого центрального защитника Мурилло, поскольку летом клуб столкнулся с большой неопределенностью.

Команда с "Сити Граунд", которая в понедельник была лишена четырех очков из-за нарушения правил Премьер-лиги относительно прибыли и устойчивого развития, сталкивается с необходимостью продавать игроков в конце сезона, чтобы облегчить финансовые проблемы. Среди игроков, которые, похоже, собираются покинуть команду, есть бразильский защитник, который только начинает свой путь, - сообщает Daily Mail.

