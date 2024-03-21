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Ноттингем Форест может не удержать своего лидера защиты

Англия

Среди претендентов на бразильца - ПСЖ и Барселона

Ноттингем Форест может не удержать своего лидера защиты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" борется за сохранение ключевого центрального защитника Мурилло, поскольку летом клуб столкнулся с большой неопределенностью.

Команда с "Сити Граунд", которая в понедельник была лишена четырех очков из-за нарушения правил Премьер-лиги относительно прибыли и устойчивого развития, сталкивается с необходимостью продавать игроков в конце сезона, чтобы облегчить финансовые проблемы. Среди игроков, которые, похоже, собираются покинуть команду, есть бразильский защитник, который только начинает свой путь, - сообщает Daily Mail.

21-летний Мурилло получил восторженные отзывы с момента своего перехода из "Коринтианса" прошлым летом и привлекает значительный интерес как в АПЛ, так и за ее пределами: "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Ньюкасл" среди клубов Премьер-лиги, которые следят за прогрессом защитника. Среди европейских претендентов - "ПСЖ" и "Барселона". Мурилло был подписан за 15 миллионов фунтов стерлингов, но "Форест" может рассчитывать на значительную прибыль, если продаст центрального полузащитника.

В следующем сезоне "Ноттингем" рискует снова нарушить финансовые правила, если летом не продаст одного из своих лучших игроков. Кроме Мурилло, Морган Гиббс-Уайт и Тайво Авоньи относятся к игрокам, которые вызывают интерес со стороны клубов-соперников.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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