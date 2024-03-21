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Букайо Сака покинул расположение сборной Англии
Игрок пропустит товарищеские матчи команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака покинул расположение национальной команды перед товарищескими матчами.
Сака прибыл на "St. George's Park" с травмой и не смог принять участие в тренировках.
"Букайо покинул лагерь сборной Англии и вернулся в свой клуб для продолжения реабилитации", - говорится в заявлении национальной команды.
На его место Гарет Саутгейт, главный тренер сборной, вызвал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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