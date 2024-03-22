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Холанд: Гвардиола сказал мне, что если после матчей в сборной я вернусь с травмой - он меня убьёт

Англия

Пеп ждёт лидера своей команды в полной боевой готовности в погоне за тремя трофеями

Холанд: Гвардиола сказал мне, что если после матчей в сборной я вернусь с травмой - он меня убьёт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд преуменьшил опасения по поводу своего повреждения в стане сборной Норвегии, и поделился сообщением, которое ему отправил наставник "горожан" Хосеп Гвардиола перед международным перерывом.

"Я не уходил с тренировки — не знаю, кто это написал. Я провёл полную тренировку, чувствую себя хорошо и готов играть.

Единственным посланием Пепа перед моим отъездом было: "Если ты приедешь обратно с травмой - я тебя убью", - приводит слова Холанда Ctpost.

Сегодня сборная Норвегии проведёт товарищеский матч против Чехии. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.

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Норвегия Манчестер Сити травма Эрлинг Холанд Гвардиола
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Источник:
ctpost
Опубликовал: Александр Бураков
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