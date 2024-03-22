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Холанд: Гвардиола сказал мне, что если после матчей в сборной я вернусь с травмой - он меня убьёт
Пеп ждёт лидера своей команды в полной боевой готовности в погоне за тремя трофеями
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд преуменьшил опасения по поводу
"Я не уходил с тренировки — не знаю, кто это написал. Я провёл полную тренировку, чувствую себя хорошо и готов играть.
Единственным посланием Пепа перед моим отъездом было: "Если ты приедешь обратно с травмой - я тебя убью", - приводит слова Холанда Ctpost.
Сегодня сборная Норвегии проведёт товарищеский матч против Чехии. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.
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