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Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме - Инсайдер
Сумма выкупа составляет 17 миллионов евро
Тоттенгем
Нападающий Тимо Вернер счастлив в "Тоттенхэме" и готов остаться в этой команде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Но клуб не принял решение относительно будущего игрока. Сумма выкупа составляет 17 миллионов евро.
Тимо - игрок "РБ Лейпцига", который выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды. Контракт с английским клубом рассчитан до июня 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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