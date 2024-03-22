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Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме - Инсайдер

Англия
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Сумма выкупа составляет 17 миллионов евро

Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме - Инсайдер

Тоттенгем

Новина українською

Нападающий Тимо Вернер счастлив в "Тоттенхэме" и готов остаться в этой команде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Но клуб не принял решение относительно будущего игрока. Сумма выкупа составляет 17 миллионов евро.

Тимо - игрок "РБ Лейпцига", который выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды. Контракт с английским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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