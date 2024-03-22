Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме - Инсайдер

Нападающий Тимо Вернер счастлив в "Тоттенхэме" и готов остаться в этой команде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Но клуб не принял решение относительно будущего игрока. Сумма выкупа составляет 17 миллионов евро.

Тимо - игрок "РБ Лейпцига", который выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды. Контракт с английским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football