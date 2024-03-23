Источник: Эчеверри перейдет в Жирону

По информации журналиста Себастьян Срура, 18-летний полузащитник Клаудио Эчеверри продолжит карьеру в "Жироне". Напомним, что игрок принадлежит "Манчестер Сити", однако сейчас выступает в аренде в "Ривер-Плейте".

Скорее всего, относительно "Жироны" речь идет об аренде. Директор City Group Джоан Паци сейчас занимается этим вопросом.

Напомним, что City Group заплатили за Эчеверри 14,5 миллионов евро. Сейчас игрок находится в расположении сборной Аргентины U23.