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Источник: Эчеверри перейдет в Жирону

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Аргентинский талант усилит испанский клуб

Источник: Эчеверри перейдет в Жирону

Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста Себастьян Срура, 18-летний полузащитник Клаудио Эчеверри продолжит карьеру в "Жироне". Напомним, что игрок принадлежит "Манчестер Сити", однако сейчас выступает в аренде в "Ривер-Плейте".

Скорее всего, относительно "Жироны" речь идет об аренде. Директор City Group Джоан Паци сейчас занимается этим вопросом.

Напомним, что City Group заплатили за Эчеверри 14,5 миллионов евро. Сейчас игрок находится в расположении сборной Аргентины U23.

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Манчестер Сити Ривер Плейт Жирона
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Источник:
Sebastián Srur
Опубликовал: Виктор Иванчук
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