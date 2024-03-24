Сульшер: Одно пенальти в Лиге Европы могло бы изменить ситуацию

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о времени, когда он был тренером "МЮ".

"Оглядываясь назад, можно сказать, что тренеры после сэра Алекса не достигли стабильного уровня. Мы делали это в течение двух лет под моим руководством, третьего и второго. Был прогресс. Но в моем последнем сезоне этого не произошло. Мне понравилось все кроме конца. Я старался изо всех сил каждый божий день и старался, чтобы персонал был как можно лучше. Это мой стиль управления.

Но есть что-то, чего моему периоду у "Юнайтед" не хватало. Речь о трофее. Один пенальти в Лиге Европы мог бы изменить ситуацию, и тогда мою работу оценивали бы иначе", — приводит слова Сульшера FourFourTwo.