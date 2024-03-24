  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Одно пенальти в Лиге Европы могло бы изменить ситуацию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Одно пенальти в Лиге Европы могло бы изменить ситуацию

Англия
Обновлено

Бывший тренер МЮ рассказал о своей тренерской карьере в расположении "Красных дьяволов"

Сульшер: Одно пенальти в Лиге Европы могло бы изменить ситуацию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о времени, когда он был тренером "МЮ".

"Оглядываясь назад, можно сказать, что тренеры после сэра Алекса не достигли стабильного уровня. Мы делали это в течение двух лет под моим руководством, третьего и второго. Был прогресс. Но в моем последнем сезоне этого не произошло. Мне понравилось все кроме конца. Я старался изо всех сил каждый божий день и старался, чтобы персонал был как можно лучше. Это мой стиль управления.

Но есть что-то, чего моему периоду у "Юнайтед" не хватало. Речь о трофее. Один пенальти в Лиге Европы мог бы изменить ситуацию, и тогда мою работу оценивали бы иначе", — приводит слова Сульшера FourFourTwo.

Читайте такжеСульшер: Роналду не нравилось оставаться в запасе, хотя он не планировал играть каждый матч

Напомним, Сульшер тренировал "МЮ" с марта 2019 года по ноябрь 2021 года.

По теме
yellow-arrow
Саутгейт: Кейн не сыграет против Бельгии
yellow-arrow
Кайл Уокер получил повреждение в товарищеском матче с Бразилией
yellow-arrow
Старая гвардия в сборе. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2
Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости