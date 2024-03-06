Сульшер: Роналду не нравилось оставаться в запасе, хотя он не планировал играть каждый матч

Бывший главный тренер “Манчестер Юнайтед” Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как внезапный трансфер Криштиану Роналду повлиял на всю команду

"Решение было принято очень быстро. Мы не думали, что Роналду будет доступным, и не думали, что он перейдет. Когда стало понятно, что он покидает “Ювентус”, меня это обрадовало, и на вопрос клуба “нужно ли нам подписывать Криштиану”, я ответил утвердительно. Да, мы понимали, что ему 37, но он все еще оставался качественным футболистом. Это было мое решение. Переход Роналду не сработал ни для меня, ни для Криштиану, но в тот момент это было правильное решение”.

“После его перехода мы сразу же начали думать, как нам нужно изменить прессинг. Игра с Криштиану отличалась от того, что мы делали, когда на острие были Марсьяль, Гринвуд или Рашфорд. Больше всех из-за трансфера Роналду пострадал Кавани”.

“В игре с мячом у нас не было проблем с Роналду. Но играя без мяча, в прессинге, нам пришлось изменить некоторые роли, к которым мы привыкли. До перехода Роналду мы были одними из лидеров чемпионата по интенсивности прессинга”.

“Когда Роналду перешел в МЮ, он хотел играть в трех из четырех, потому что понимал, что ему 37. Но я когда я его оставлял в запасе, Роналду был недовольным, или сэр Алекс был недовольным”, – рассказал Сульшер в подкасте The Outlook.