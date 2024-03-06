  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Роналду не нравилось оставаться в запасе, хотя он не планировал играть каждый матч
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Роналду не нравилось оставаться в запасе, хотя он не планировал играть каждый матч

Англия
Обновлено

Бывший тренер МЮ рассказал о том, как трансфер португальца повлиял на всю команду

Сульшер: Роналду не нравилось оставаться в запасе, хотя он не планировал играть каждый матч

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший главный тренер “Манчестер Юнайтед” Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как внезапный трансфер Криштиану Роналду повлиял на всю команду

"Решение было принято очень быстро. Мы не думали, что Роналду будет доступным, и не думали, что он перейдет. Когда стало понятно, что он покидает “Ювентус”, меня это обрадовало, и на вопрос клуба “нужно ли нам подписывать Криштиану”, я ответил утвердительно. Да, мы понимали, что ему 37, но он все еще оставался качественным футболистом. Это было мое решение. Переход Роналду не сработал ни для меня, ни для Криштиану, но в тот момент это было правильное решение”.

Читайте такжеСульшер - о несбывшемся трансфере Холанда в МЮ в 2018-м: Я просил подписать его, но клуб ответил отказом

“После его перехода мы сразу же начали думать, как нам нужно изменить прессинг. Игра с Криштиану отличалась от того, что мы делали, когда на острие были Марсьяль, Гринвуд или Рашфорд. Больше всех из-за трансфера Роналду пострадал Кавани”.

“В игре с мячом у нас не было проблем с Роналду. Но играя без мяча, в прессинге, нам пришлось изменить некоторые роли, к которым мы привыкли. До перехода Роналду мы были одними из лидеров чемпионата по интенсивности прессинга”.

“Когда Роналду перешел в МЮ, он хотел играть в трех из четырех, потому что понимал, что ему 37. Но я когда я его оставлял в запасе, Роналду был недовольным, или сэр Алекс был недовольным”, – рассказал Сульшер в подкасте The Outlook.

По теме
yellow-arrow
Симэн: У Арсенала отличные шансы на чемпионство, команда выглядит гораздо увереннее
yellow-arrow
Салах вернулся к тренировкам в общей группе. Впереди матч АПЛ с Манчестер Сити
yellow-arrow
Гвардиола: Успехи Сити были бы невозможны без Родри
Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости