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Гарри Магуайр покинул расположение сборной Англии
У защитника повреждение
Фото: Getty Images
Гарри Магуайр покинул лагерь национальной сборной Англии из-за возможного повреждения. По информации Фабрицио Романо, защитник пройдет обследование, ведь чувствует дискомфорт после матча с Бразилией.
О серьезности травмы пока не сообщается. По предварительному диагнозу медиков ее не считают серьезной, однако нужно пройти детальное обследование.
Напомним, что вчера также
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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