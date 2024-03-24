Гарри Магуайр покинул расположение сборной Англии

Гарри Магуайр покинул лагерь национальной сборной Англии из-за возможного повреждения. По информации Фабрицио Романо, защитник пройдет обследование, ведь чувствует дискомфорт после матча с Бразилией.

О серьезности травмы пока не сообщается. По предварительному диагнозу медиков ее не считают серьезной, однако нужно пройти детальное обследование.