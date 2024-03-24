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Гарри Магуайр покинул расположение сборной Англии

Англия

У защитника повреждение

Гарри Магуайр покинул расположение сборной Англии

Фото: Getty Images

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Гарри Магуайр покинул лагерь национальной сборной Англии из-за возможного повреждения. По информации Фабрицио Романо, защитник пройдет обследование, ведь чувствует дискомфорт после матча с Бразилией.

О серьезности травмы пока не сообщается. По предварительному диагнозу медиков ее не считают серьезной, однако нужно пройти детальное обследование.

Напомним, что вчера также из-за травмы выбыл Кайл Уокер. Защитник "Манчестер Сити" потянул мышцу.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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