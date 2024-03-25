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Опорник Тоттенхэма, вероятно, покинет свой клуб летом - Инсайдер
Игрок подписал контракт с агентством USG
Фото: Getty Images
Опорный полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг может покинуть "Тоттенхэм" летом, ведь его контракт с клубом истекает в июне 2025 года.
По информации Фабрицио Романо, 28-летний игрок недавно подписал договор с итальянским агентством USG, которое поможет ему оценить все варианты в преддверии летнего трансферного окна.
Пьер-Эмиль Хейбьерг в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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