Опорник Тоттенхэма, вероятно, покинет свой клуб летом - Инсайдер

Опорный полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг может покинуть "Тоттенхэм" летом, ведь его контракт с клубом истекает в июне 2025 года.

По информации Фабрицио Романо, 28-летний игрок недавно подписал договор с итальянским агентством USG, которое поможет ему оценить все варианты в преддверии летнего трансферного окна.

Пьер-Эмиль Хейбьерг в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.