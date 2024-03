Официально: Тоттенхэм подписал контракт с 17-летним хавбеком

"Тоттенхэм" подписал контракт с талантливым полузащитником Каллумом Олусеси.

Игрок подписал свое первое профессиональное соглашение. Детали договора не сообщаются.

17-летний Каллум регулярно выступал за команду "Тоттенхэма" до 18 лет в сезоне 2022/23.

Олусеси в этом сезоне за английский клуб во всех турнирах сыграл 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

