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Официально: Тоттенхэм подписал контракт с 17-летним хавбеком
Детали договора не разглашаются
twitter/tottenhamhotspur
"Тоттенхэм" подписал контракт с талантливым полузащитником Каллумом Олусеси.
Игрок подписал свое первое профессиональное соглашение. Детали договора не сообщаются.
17-летний Каллум регулярно выступал за команду "Тоттенхэма" до 18 лет в сезоне 2022/23.
Олусеси в этом сезоне за английский клуб во всех турнирах сыграл 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.
We are delighted to announce that Callum Olusesi has signed his first professional contract with the Club ????— Tottenham Hotspur Academy (@Spurs_Academy) March 25, 2024
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Источник:tottenhamhotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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