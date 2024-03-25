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Официально: Тоттенхэм подписал контракт с 17-летним хавбеком

Англия

Детали договора не разглашаются

Официально: Тоттенхэм подписал контракт с 17-летним хавбеком

twitter/tottenhamhotspur

Новина українською

"Тоттенхэм" подписал контракт с талантливым полузащитником Каллумом Олусеси.

Игрок подписал свое первое профессиональное соглашение. Детали договора не сообщаются.

17-летний Каллум регулярно выступал за команду "Тоттенхэма" до 18 лет в сезоне 2022/23.

Олусеси в этом сезоне за английский клуб во всех турнирах сыграл 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
tottenhamhotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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