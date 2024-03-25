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Деклан Райс - о Уайте: Я надеюсь, что он передумает не играть за сборную Англии

Англия

Деклан высказался о своем одноклубнике Бене Уайте

Деклан Райс - о Уайте: Я надеюсь, что он передумает не играть за сборную Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Деклан Райс, полузащитник "Арсенала", надеется, что Бен Уайт передумает насчет своего решения не играть за сборную Англии.

"Когда я вернусь в Лондон, я поговорю с Беном и надеюсь, что он изменит свое мнение относительно Англии. Он был бы отличным дополнением к составу. Но это его решение и его жизнь.

Я знаю, что Уайт и Гарет Саутгейт конфиденциально говорили об этом. Я просто надеюсь, что он передумает. Он такой хороший парень, он невероятный футболист".

Напомним, что несколько дней назад главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что Бен не хочет, чтобы его кандидатуру рассматривали в национальной команде.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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