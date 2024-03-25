Деклан Райс - о Уайте: Я надеюсь, что он передумает не играть за сборную Англии

Деклан Райс, полузащитник "Арсенала", надеется, что Бен Уайт передумает насчет своего решения не играть за сборную Англии.

"Когда я вернусь в Лондон, я поговорю с Беном и надеюсь, что он изменит свое мнение относительно Англии. Он был бы отличным дополнением к составу. Но это его решение и его жизнь.

Я знаю, что Уайт и Гарет Саутгейт конфиденциально говорили об этом. Я просто надеюсь, что он передумает. Он такой хороший парень, он невероятный футболист".