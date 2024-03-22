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Гарет Саутгейт - о слухах относительно работы в Манчестер Юнайтед: Я - тренер сборной Англии
Наставник сборной Англии прокомментировал эту ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на спекуляции относительно его возможного перехода в "Манчестер Юнайтед".
"Связи с "МЮ"? У них есть тренер, и было бы непорядочно говорить об этом. Я - тренер сборной Англии. У меня одна задача - попытаться выиграть чемпионат Европы.
Мне больше нечего сказать".
Напомним, что сборная Англии проведет два товарищеских матча. Первый - против Бразилии (23 марта), второй - против Бельгии (26 марта).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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