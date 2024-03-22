Гарет Саутгейт - о слухах относительно работы в Манчестер Юнайтед: Я - тренер сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на спекуляции относительно его возможного перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Связи с "МЮ"? У них есть тренер, и было бы непорядочно говорить об этом. Я - тренер сборной Англии. У меня одна задача - попытаться выиграть чемпионат Европы.

Мне больше нечего сказать".