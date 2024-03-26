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Хавбек Астон Виллы сравнил Эмери с Гвардиолой и Клоппом

Англия

Николо Дзаньоло высказался о наставнике Астон Виллы

Хавбек Астон Виллы сравнил Эмери с Гвардиолой и Клоппом

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

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Полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло рассказал о главном тренере команды Унаи Эмери.

"Эмери - один из лучших тренеров в мире, на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Моуринью".

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"Это правда, что у меня не так много игрового времени, и я ожидал большего. Но я честен, чтобы сказать, что Унаи - тренер мирового класса", - добавил Дзаньоло.

Эмери возглавил команду в ноябре 2022 года, он присоединился к английскому клубу из "Вильярреала".

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Юрген Клопп Астон Вилла (Бирмингем) Пеп Гвардиола Николо Дзаньоло Жозе Моуринью
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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