Хавбек Астон Виллы сравнил Эмери с Гвардиолой и Клоппом

Полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло рассказал о главном тренере команды Унаи Эмери.

"Эмери - один из лучших тренеров в мире, на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Моуринью".

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"Это правда, что у меня не так много игрового времени, и я ожидал большего. Но я честен, чтобы сказать, что Унаи - тренер мирового класса", - добавил Дзаньоло.

Эмери возглавил команду в ноябре 2022 года, он присоединился к английскому клубу из "Вильярреала".