Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси летом может продать Галлахера и приобрести игрока РБ Лейпцига
Синие уже начали планировать летние трансферы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" может продать своего полузащитника Конора Галлахера в летнее трансферное окно.
По информации Football Transfers, "синие" уже начали искать замену. Конору. Это будет игрок "РБ Лейпцига" Дани Ольмо. Англичане уже начали переговоры с немецким клубом относительно потенциального трансфера.
Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 миллионов евро.
Читайте такжеГарет Саутгейт назвал нового капитана сборной Англии
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Азербайджан U-21 – Украина U-21 0:3. Шестая подряд победа
- Украина U-19 - Швейцария U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
- Трое игроков Ливерпуля могут покинуть команду свободными агентами этим летом
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн