Челси летом может продать Галлахера и приобрести игрока РБ Лейпцига

Лондонский "Челси" может продать своего полузащитника Конора Галлахера в летнее трансферное окно.

По информации Football Transfers, "синие" уже начали искать замену. Конору. Это будет игрок "РБ Лейпцига" Дани Ольмо. Англичане уже начали переговоры с немецким клубом относительно потенциального трансфера.

Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 миллионов евро.