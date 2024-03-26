  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси летом может продать Галлахера и приобрести игрока РБ Лейпцига
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси летом может продать Галлахера и приобрести игрока РБ Лейпцига

Англия

Синие уже начали планировать летние трансферы

Челси летом может продать Галлахера и приобрести игрока РБ Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" может продать своего полузащитника Конора Галлахера в летнее трансферное окно.

По информации Football Transfers, "синие" уже начали искать замену. Конору. Это будет игрок "РБ Лейпцига" Дани Ольмо. Англичане уже начали переговоры с немецким клубом относительно потенциального трансфера.

Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 миллионов евро.

Читайте такжеГарет Саутгейт назвал нового капитана сборной Англии
По теме
yellow-arrow
Два клуба Премьер-Лиги хотят сотрудничать с Хави
yellow-arrow
Петряк: Для меня Мудрик - самый сильный украинский футболист
yellow-arrow
Гарет Саутгейт - о Мейне: Он может помочь сборной Англии
Челси (Лондон) РБ Лейпциг Дани Ольмо Конор Галлахер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости