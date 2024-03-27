Агент Жоржиньо - о контракте с Арсеналом: Это наш приоритет

Сантос, агент полузащитника "Арсенала" Жоржиньо, прокомментировал будущее игрока в лондонском клубе.

"Мы обсудим с "Арсеналом" его контракт, который заканчивается в июне, это наш приоритет. У них фантастическая команда, и мы увидим, нужен ли он им в следующем сезоне".

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"Возвращение в Италию? Почему бы и нет? Возможно, однажды", - сказал Сантос.

Жоржиньо присоединился к "Арсеналу" в январе 2023 года из "Челси" за 35 миллионов евро.

