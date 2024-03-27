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Беллингем - о Кобби Мейне: Его ждет удивительное будущее в МЮ и сборной Англии
Джуд рассказал об игроке МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем высказался о 18-летнем полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, который получил дебютный вызов в национальную команду.
"Кобби Мейну очень хорош. Я знаю, как это может быть трудно, когда вокруг шумиха и большое давление... но он, безусловно, блестящий игрок. Его ждет удивительное будущее в "Ман Юнайтед" и, надеюсь, в Англии также".
Мейну в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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