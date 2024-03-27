Беллингем - о Кобби Мейне: Его ждет удивительное будущее в МЮ и сборной Англии

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем высказался о 18-летнем полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, который получил дебютный вызов в национальную команду.

"Кобби Мейну очень хорош. Я знаю, как это может быть трудно, когда вокруг шумиха и большое давление... но он, безусловно, блестящий игрок. Его ждет удивительное будущее в "Ман Юнайтед" и, надеюсь, в Англии также".

Мейну в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.