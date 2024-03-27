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Голкипер сборной Англии, вероятно, пропустит Евро-2024
У игрока травма локтя
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Англии и "Кристал Пэлас" Сэм Джонстон, вероятно, пропустит чемпионат Европы-2024.
31-летний игрок получил травму локтя накануне товарищеского матча против Бельгии (2:2). Джонстон перенес операцию и пропустит оставшуюся часть текущего сезона и, вероятно, Евро-2024.
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Отметим, что сборная Англии на чемпионате Европы будет выступать в одной группе с Сербией, Словенией и Данией.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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