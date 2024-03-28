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Тоттенхэм интересуется нападающим Фейеноорда
Об этом сообщает Caught Offside
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Этим летом "Тоттенхэм" планирует привлечь как минимум одного нового нападающего - уже через год после ухода Харри Кейна. Независимо от того, попадут ли шпоры в Лигу чемпионов или нет, они в любом случае хотят усилить свою линию нападения хотя бы одним игроком топ-уровня.
Лондонская команда хотела бы обойти конкурентов в борьбе за Сантьяго Хименеса. Клуб уже контактировал со звездой "Фейеноорда" и мексиканец является самой приоритетной целью на позицию №9.
22-летний футболист находится в отличной форме в этом сезоне, отметившись 24 голами и пятью результативными передачами в 35 матчах за команду Эредивизии.
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