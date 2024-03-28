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Почеттино рассказал о проблемах с травмированными перед игрой с Бернли

Англия
Обновлено

Куча потерь

Почеттино рассказал о проблемах с травмированными перед игрой с Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед игрой с "Бернли" обсудил возможные кадровые потери, не считая уже известных травмированных. Напомним, что на сегодня лондонский клуб имеет 9 игроков в лазарете.

Почеттино рассказал, что защитник Бен Чилвелл имеет небольшое повреждение, которое может заставить его пропустить ближайший матч. Сегодня Чилвелл не тренировался. Полузащитник Энцо Фернандес еще даже не прилетел в расположение клуба после игры сборной Аргентины. Нападающий Коул Палмер, который не имел игровых минут за сборную Англии, тренируется с командой, и сможет принять участие в субботнем матче.

Поч заявил, что еще ни разу в своей карьере не сталкивался с таким засильем травм.

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Поединок 30-го тура АПЛ между "Челси" и "Бернли" состоится в субботу, 30-го марта. Начало в 17:00.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Бен Чилвелл Энцо Фернандес Коул Палмер
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Источник:
Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
28.03.2024 в 18:56
але при цьому Мудрика ти лишаєш в запасі, ти дурень?
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
28.03.2024 в 18:56
але при цьому Мудрика ти лишаєш в запасі, ти дурень?
Ответить
0
0

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