Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино рассказал о проблемах с травмированными перед игрой с Бернли
Куча потерь
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед игрой с "Бернли" обсудил возможные кадровые потери, не считая уже известных травмированных. Напомним, что на сегодня лондонский клуб имеет 9 игроков в лазарете.
Почеттино рассказал, что защитник Бен Чилвелл имеет небольшое повреждение, которое может заставить его пропустить ближайший матч. Сегодня Чилвелл не тренировался. Полузащитник Энцо Фернандес еще даже не прилетел в расположение клуба после игры сборной Аргентины. Нападающий Коул Палмер, который не имел игровых минут за сборную Англии, тренируется с командой, и сможет принять участие в субботнем матче.
Поч заявил, что еще ни разу в своей карьере не сталкивался с таким засильем травм.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 30-го тура АПЛ между "Челси" и "Бернли" состоится в субботу, 30-го марта. Начало в 17:00.
Популярное сейчас
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
- Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
- Вацко: Ливерпуль очень серьезно ведет Судакова
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Комментарии 1