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Райс: Нет сомнений, что Сити является лучшей командой в мире на данный момент

Англия
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Но хочет это изменить

Райс: Нет сомнений, что Сити является лучшей командой в мире на данный момент

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поделился мыслями относительно предстоящей игры команды с "Манчестер Сити".

Мы должны поехать на "Этихад", и это будет очень сложно. Но если вы хотите преодолеть барьер, связанный с тем, что на "Арсенал" вешают ярлыки, вы должны поехать туда и победить.

Мы должны продемонстрировать сталь и характер, чтобы доказать, что мы можем быть одной из лучших команд. Нет сомнений, что "Сити" является лучшей командой в мире на данный момент, но у нас есть полная уверенность и вера как в команде, так и у менеджера, что мы можем достичь результата.

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Ты чувствуешь это давление перед игрой, ты знаешь, что должен выйти на поле и сделать все возможное, чтобы победить и получить три очка. Я очень люблю такие моменты, поэтому надеюсь, что мы сможем продолжать участвовать в играх с большим давлением. Именно в них ты больше всего узнаешь о себе и, очевидно, о команде.

Поединок "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится в воскресенье, 31-го марта. Начало игры в 18:30.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Деклан Райс
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Источник:
telegraph.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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