Райс: Нет сомнений, что Сити является лучшей командой в мире на данный момент

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поделился мыслями относительно предстоящей игры команды с "Манчестер Сити".

Мы должны поехать на "Этихад", и это будет очень сложно. Но если вы хотите преодолеть барьер, связанный с тем, что на "Арсенал" вешают ярлыки, вы должны поехать туда и победить.

Мы должны продемонстрировать сталь и характер, чтобы доказать, что мы можем быть одной из лучших команд. Нет сомнений, что "Сити" является лучшей командой в мире на данный момент, но у нас есть полная уверенность и вера как в команде, так и у менеджера, что мы можем достичь результата.