АПЛ запретила болбоям возвращать мячи игрокам - футболисты будут сами забирать их с подставок

АПЛ запретила болбоям возвращать мяч игрокам во время матчей на фоне недовольства по поводу работы системы "мультибол", сообщает The Telegraph.



Отмечается, что ныне существующие правила дают командам хозяев несправедливое преимущество из-за более быстрой работы болбоев на домашних стадионах. В обновлённом поставлении Премьер-Лиги, отныне футболисты должны будут сами забирать мяч с одной из ближайших специальных подставок, расположенных возле линий поля, а не получать вброшенный им мяч.

Новым задание болбоев станет возвращать мяч на свободную подставку. Их будет выделено четыре штуки.