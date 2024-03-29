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Клопп - о Хаби Алонсо: Он делает в Байере невероятную работу

Англия

Наставник "красных" рассказал об Алонсо

Клопп - о Хаби Алонсо: Он делает в Байере невероятную работу

Фото: bayer04.de

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о наставнике "Байера" Хаби Алонсо.

"Он делает в своем клубе невероятную работу, у них отличная команда, и они, вероятно, сохранят ее. Я понимаю, что Хаби хочет этого".

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"Относительно других вещей, мне нечего сказать, если честно", - добавил Юрген.

Ранее сообщалось, что Алонсо заявил, что хочет продолжить свою карьеру в "Байере".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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