Ливерпуль интересуется четырьмя специалистами на пост главного тренера команды вместо Клоппа

После того как главный претендент на пост тренера "Ливерпуля" Хаби Алонсо в СМИ заявил, что он остается в "Байере", "красным" придется искать другие варианты, чтобы заменить Юргена Клоппа, который летом покинет клуб

По информацию издания Express, кроме Рубена Аморима и главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби, "Ливерпуль" заинтересовался наставником "Бенфики" Роджером Шмидтом, а также тренером французского "Ланса" Франком Хайзе.

Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 31 марта, они сыграют против "Брайтона". Начало - в 16:00.