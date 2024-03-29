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Ливерпуль интересуется четырьмя специалистами на пост главного тренера команды вместо Клоппа

Англия

В список вошли Шмидт и Хайзе

Ливерпуль интересуется четырьмя специалистами на пост главного тренера команды вместо Клоппа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как главный претендент на пост тренера "Ливерпуля" Хаби Алонсо в СМИ заявил, что он остается в "Байере", "красным" придется искать другие варианты, чтобы заменить Юргена Клоппа, который летом покинет клуб

По информацию издания Express, кроме Рубена Аморима и главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби, "Ливерпуль" заинтересовался наставником "Бенфики" Роджером Шмидтом, а также тренером французского "Ланса" Франком Хайзе.

Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 31 марта, они сыграют против "Брайтона". Начало - в 16:00.

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Источник:
Express
Опубликовал: Екатерина Власова
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