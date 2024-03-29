  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Кристал Пэлас

Англия
Обновлено

Клуб готов подписать игрока, но при одном условии

Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Манчестер Юнайтед".

По информации издания Give Me Sport, "Манчестер Юнайтед" заинтересовался игроком "Кристал Пэлас" Майклом Олизе. Летом клуб попытается осуществить трансфер футболиста, но если им не удастся подписать Дани Ольмо из "РБ Лейпцига".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Майкл в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте такжеРашфорд может пропустить Евро-2024 - дело не в травме
По теме
yellow-arrow
Гари О'Нил - о слухах относительно работы в Манчестер Юнайтед: Для меня большая честь быть связанным с МЮ
yellow-arrow
Артета - о Гвардиоле: Он лучший тренер в мире
yellow-arrow
Ливерпуль интересуется четырьмя специалистами на пост главного тренера команды вместо Клоппа
Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Дани Ольмо Майкл Олизе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Give Me Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости