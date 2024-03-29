Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Кристал Пэлас

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Манчестер Юнайтед".

По информации издания Give Me Sport, "Манчестер Юнайтед" заинтересовался игроком "Кристал Пэлас" Майклом Олизе. Летом клуб попытается осуществить трансфер футболиста, но если им не удастся подписать Дани Ольмо из "РБ Лейпцига".

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Майкл в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.