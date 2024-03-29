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Эрик тен Хаг высказался о перспективах юного хавбека Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Он замечательный парень (с)

Эрик тен Хаг высказался о перспективах юного хавбека Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказал свое мнение относительно юного полузащитника Кобби Мейну.

"Ажиотаж вокруг Мейну? Пока что Кобби справляется с этим очень хорошо. Если он перейдет черту, конечно, я как тренер, вмешаюсь. Но пока в этом нет необходимости, потому что он хочет играть в футбол, он замечательный парень".

Кобби Мейну в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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