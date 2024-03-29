Эрик тен Хаг высказался о перспективах юного хавбека Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказал свое мнение относительно юного полузащитника Кобби Мейну.

"Ажиотаж вокруг Мейну? Пока что Кобби справляется с этим очень хорошо. Если он перейдет черту, конечно, я как тренер, вмешаюсь. Но пока в этом нет необходимости, потому что он хочет играть в футбол, он замечательный парень".