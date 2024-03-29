Постекоглу рассказал о кадровой ситуации на матч против Лутона

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о состоянии здоровья трех игроков команды перед матчем против "Лутона".

"Бентанкур, Мики ван де Вен и Ришарлисон - все в порядке, доступны для выбора".

"Ришарлисон в порядке. У него немного болело колено, но мы с ним работаем, он чувствует себя хорошо даже после тренировки", - добавил Анге.