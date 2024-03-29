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Постекоглу рассказал о кадровой ситуации на матч против Лутона

Англия

Анге прокомментировал предстоящий поединок АПЛ

Постекоглу рассказал о кадровой ситуации на матч против Лутона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о состоянии здоровья трех игроков команды перед матчем против "Лутона".

"Бентанкур, Мики ван де Вен и Ришарлисон - все в порядке, доступны для выбора".

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"Ришарлисон в порядке. У него немного болело колено, но мы с ним работаем, он чувствует себя хорошо даже после тренировки", - добавил Анге.

Матч "Тоттенхэм" - "Лутон Таун" состоится 30 марта. Начало - в 17:00.

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Анге Постекоглу Лутон Таун Родриго Бентанкур Ришарлисон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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