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Почеттино - о ничьей против Бернли: Нельзя винить только игроков, надо винить всех

Англия
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Наставник "синих" высказался о матче АПЛ

Почеттино - о ничьей против Бернли: Нельзя винить только игроков, надо винить всех

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил разочарование игрой против "Бернли" (2:2).

"Мне жаль. Мы не показали последовательности, способности вести игру и управлять ею. Поэтому я очень расстроен и разочарован.

Трудно смириться с тем, что мы не выиграли игру, потому что это была игра, которую надо было выигрывать. Нельзя винить только игроков, надо винить всех".

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"Мы пропустили голы, когда находились в большинстве. Игроки должны понимать, что им необходимо поднимать свой уровень работоспособности. Но я не хочу их обвинять", - добавил Почеттино.

"Челси" пропустил 47 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, столько же лондонцы пропустили за весь прошлый сезон.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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