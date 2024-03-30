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Почеттино - о ничьей против Бернли: Нельзя винить только игроков, надо винить всех
Наставник "синих" высказался о матче АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил разочарование игрой против "Бернли" (2:2).
"Мне жаль. Мы не показали последовательности, способности вести игру и управлять ею. Поэтому я очень расстроен и разочарован.
Трудно смириться с тем, что мы не выиграли игру, потому что это была игра, которую надо было выигрывать. Нельзя винить только игроков, надо винить всех".
"Мы пропустили голы, когда находились в большинстве. Игроки должны понимать, что им необходимо поднимать свой уровень работоспособности. Но я не хочу их обвинять", - добавил Почеттино.
"Челси" пропустил 47 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, столько же лондонцы пропустили за весь прошлый сезон.
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