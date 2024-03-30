Почеттино - о ничьей против Бернли: Нельзя винить только игроков, надо винить всех

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил разочарование игрой против "Бернли" (2:2).

"Мне жаль. Мы не показали последовательности, способности вести игру и управлять ею. Поэтому я очень расстроен и разочарован.

Трудно смириться с тем, что мы не выиграли игру, потому что это была игра, которую надо было выигрывать. Нельзя винить только игроков, надо винить всех".