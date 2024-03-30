АПЛ. Астон Вилла – Вулверхэмптон 2:0. Хирургически выверенная победа доктора Эмери

Обе команды в своих последних матчах перед международным перерывом покидали поле с ощущением разочарования. "Астон Вилла" не смогла победить относительно пассивный "Вест Хэм", а "Вулверхэмптон" вылетели из Кубка Англии от "Ковентри Сити". Конечно, каждый хотел получить определенную реабилитацию, но всегда нужно учитывать как форму обеих команд, так и проблемы с составом.

Например, Гари О'Нил был вынужден выпускать в центре нападения Леона Чивоме, поскольку Хван Хи Чан, Педру Нету и Матеус Кунья травмированы. Опции в атаке действительно очень ограничены. У "Астон Виллы" столь масштабных проблем нет. У хозяев поля было все, чтобы спокойно вернуться на победный путь.

В принципе, все ожидания накануне этой игры оправдались. Как бы нейтральные болельщики не хотели интриги, здесь ее почти не было. С первых минут "вилланы" забрали круглого от свой контроль и систематически создавали опасные моменты у ворот бедного Жозе Са. Открывать счет мог Олли Уоткинс, причем несколько раз, однако сегодня у главного нападающего "Виллы" сбился прицел, зато помогло умение красиво разыгрывать стандарты.

После очередного стандарта пошла передача на Леона Бейли, который отдал пас в центр немного назад, прямо перед всей группой защиты и после небольшого рикошета Мусса Диаби красиво отправил круглого в сетку ворот. Этот гол откровенно назревал и был максимально логичным. Что касается гостей, то мяч до Чивоме практически не доходил, поэтому и оценить игру молодого нападающего "волков" чрезвычайно трудно. Вообще в игре подопечных Гари О'Нила не хватало скорости как физической, так и ментальной, не могли футболисты достаточно быстро оценить достаточно простые ситуации, чтобы провести хорошую атаку. Соперник просто переиграл.

Во втором тайме мало что изменилось, на поле вышел Джон Дуран вместо Уоткинса, также Эмери сделал несколько других замен для свежести. В итоге очередное наступление от хозяев закончилось еще одним голом, причем чрезвычайно красивым. Эзри Конса получил пас в штрафной площади и с чрезвычайно острого угла перебросил Са и всех игроков "волков", круглый от штанги залетел в ворота и это 2:0. Абсолютно справедливо.

Ребята О'Нила попытались найти какие-то варианты, чтобы отыграться, подарить своим болельщикам надежду, но все напрасно. Сегодня соперник был очевидно сильнее и полностью контролировал ситуацию. Замены от наставника также не повлияли на игру, а как они могли это сделать, если выпускать практически и не было кого. Зато хозяева получили классный заряд в плане уверенности, ведь в последних 5 домашних матчах они пропускали минимум дважды, сегодня же получился "сухарь".

Это поражение, за которое "вулвз" не должно быть стыдно, у них достаточно обстоятельств, которые оправдывают подобный итог, но утешит ли это болельщиков? А что касается команды Унаи Эмери, то они возвращаются в топ-4, опережая "Тоттенхэм", но не надо забывать, что у "шпор" остается матч в запасе, они имеют все шансы догнать "вилланов".

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Диаби (36), Конса (65)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Морено (Динь, 63) — Бэйли (Кесслер, 90+7), Тилеманс, Луиз, Роджерс (Дзаньоло, 63) — Диаби (Ироэгбунам, 88), Уоткинс (Дуран, 46)

"Вулверхэмптон": Са — Буэно, Килман, Тоти — Семеду (Доэрти, 84), Гомеш (Траоре, 84), Дойл (Чирева, 71), Аит-Нури (Буэну, 64) — Сарабия, Лемина — Чивоме (Фрейзер, 84)

Предупреждения: Тилеманс (30), Дуран (84), Динь (90+7) — Сарабия (19), Чирева (82), Килман (84), Тоти (90+1)