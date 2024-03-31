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Де Дзерби готов покинуть Брайтон летом. Бавария, Челси и Ливерпуль следят за ним

Англия

Итальянец может сменить клуб

Де Дзерби готов покинуть Брайтон летом. Бавария, Челси и Ливерпуль следят за ним

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Брайтона” Роберто Де Дзерби близок к тому, чтобы покинуть клуб летом. Об этом сообщает Никола Скира.

Наставник готов уйти со своего поста, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2026 года. У него есть желание подписать контракт с самым лучшим европейским клубом.

Также Скира добавил, что "Бавария", "Челси" и "Ливерпуль" в последние несколько недель спрашивали информацию о Де Дзерби.

Итальянец пришел в “Брайтон” по ходу прошлого сезона, возглавив команду 18 сентября 2022 года. С того момента "чайки" под его руководством в 79 матчах победили 37 раз, 17 раз сыграли вничью и в 25 поединках проиграли.

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Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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