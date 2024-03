АПЛ. Ливерпуль – Брайтон 2:1. Закономерный камбек

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Хотя и “Брайтон” играл сегодня преимущественно на контратаках, свой единственный гол в матче они забили благодаря позиционному наступлению. На самом старте встречи "Ливерпуль" уже горел 0:1. Велбеку повезло с отскоком и мяч отлетел прямо к нему – он уперся в правый верхний угол ворот.

Всего 87 секунд понадобилось "чайкам", чтобы отличиться. Это самый быстрый гол на "Энфилде" для гостевой команды с октября 2019 года. Шок для команды Клоппа?

Скорее, дополнительная мотивация. "Ливерпуль" начал разгонять темп своих атак. Салах на девятой минуте целил в девятку, но совсем чуть-чуть не попал. Впоследствии Мохамед имел еще два очень хороших шанса и снова бил мимо створа ворот.

Сравнять счет хозяевам помог стандарт. Подача от Собослаи с углового не прошла, но вторая волна атаки была куда удачнее. После навеса Салаха неудачно срезал мяч Велтман – круглый улетел к Диасу. Колумбиец расстрелял ворота соперников.

???? @LFC have a leveller through Luis Diaz! He latches onto a deflected Mohamed Salah pass and does well to poke the ball past the goalkeeper! #LIVBHA pic.twitter.com/8HLfFA0uSh

На 31 минуте контратаки “Брайтона” переросли в момент: Велбека вывели на ударную позицию, а он из-под Эндо пробил во внешнюю часть ворот. Однако у "Ливерпуля" все равно возможностей было больше. Несколько раз спасал (в том числе и случайно) Вергбругген, также тот же Конор классно подключился к атаке, но пробил выше ворот.

На перерыв команды ушли с равным счетом, но с ощутимым преимуществом "мерсисайдцев" в игре. Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил давить и создал еще кучу хороших моментов. В одном из них – на 65 минуте – Салах наконец-то достиг своего. После комбинации Собослаи и Макаллистера последний выкатил под удар Мохаммеда – тот в касание обыграл голкипера.

Liverpool take the lead, and guess who scored it...



It's Mohamed Salah! He receives a pinpoint pass from Alexis Mac Allister, and he makes no mistake with his left-footed finish ????#LIVBHA pic.twitter.com/ljISv3835p