АПЛ. Ливерпуль – Брайтон 2:1. Закономерный камбек

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Хотя и “Брайтон” играл сегодня преимущественно на контратаках, свой единственный гол в матче они забили благодаря позиционному наступлению. На самом старте встречи "Ливерпуль" уже горел 0:1. Велбеку повезло с отскоком и мяч отлетел прямо к нему – он уперся в правый верхний угол ворот.

A strike fit for the big stage ???? https://t.co/MucrWNp0wG pic.twitter.com/FBjd4TDUbg — Premier League (@premierleague) March 31, 2024

Всего 87 секунд понадобилось "чайкам", чтобы отличиться. Это самый быстрый гол на "Энфилде" для гостевой команды с октября 2019 года. Шок для команды Клоппа?

Скорее, дополнительная мотивация. "Ливерпуль" начал разгонять темп своих атак. Салах на девятой минуте целил в девятку, но совсем чуть-чуть не попал. Впоследствии Мохамед имел еще два очень хороших шанса и снова бил мимо створа ворот.

Сравнять счет хозяевам помог стандарт. Подача от Собослаи с углового не прошла, но вторая волна атаки была куда удачнее. После навеса Салаха неудачно срезал мяч Велтман – круглый улетел к Диасу. Колумбиец расстрелял ворота соперников.

???? @LFC have a leveller through Luis Diaz!



He latches onto a deflected Mohamed Salah pass and does well to poke the ball past the goalkeeper!#LIVBHA pic.twitter.com/8HLfFA0uSh — Premier League (@premierleague) March 31, 2024

На 31 минуте контратаки “Брайтона” переросли в момент: Велбека вывели на ударную позицию, а он из-под Эндо пробил во внешнюю часть ворот. Однако у "Ливерпуля" все равно возможностей было больше. Несколько раз спасал (в том числе и случайно) Вергбругген, также тот же Конор классно подключился к атаке, но пробил выше ворот.

На перерыв команды ушли с равным счетом, но с ощутимым преимуществом "мерсисайдцев" в игре. Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил давить и создал еще кучу хороших моментов. В одном из них – на 65 минуте – Салах наконец-то достиг своего. После комбинации Собослаи и Макаллистера последний выкатил под удар Мохаммеда – тот в касание обыграл голкипера.

Liverpool take the lead, and guess who scored it...



It's Mohamed Salah! He receives a pinpoint pass from Alexis Mac Allister, and he makes no mistake with his left-footed finish ????#LIVBHA pic.twitter.com/ljISv3835p — Premier League (@premierleague) March 31, 2024

16 гол Салаха в текущем сезоне АПЛ. До первого Холанда два точных удара. Гонка в АПЛ не только за чемпионство, но и за Золотую бутсу. Не забываем также и о Уоткинсе и Соланке, у которых тоже по 16 забитых мячей.

При счете 2:1 "Ливерпуль" был ближе к третьему голу, чем "Брайтон" ко второму. “Мерсисайдцы” даже забили на 71 минуте, но взятие ворот отменили из-за крохотного офсайда. Еще неплохо добавил Эллиот, появившийся на последние 13 (с учетом компенсированного времени) минут. Однако ни одна из команд больше так и не забила.

"Ливерпуль" снова отрывается на три очка от "Арсенала". Пока матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" не начался, "мерсисайдцы" будут наслаждаться лидерством. А дальше – болеть за ничью. Гонка продолжается.

"Ливерпуль" – "Брайтон" 2:1

Голы: Диас 27, Салах 65 – Велбек 2

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Кванса, ван Дейк, Гомес – Маккалистер, Эндо, Собослай (Гравенберх 90+4) – Салах, Нуньес (Эллиот 83), Диас (Гакпо 89)

Брайтон: Вербругген – Велтман, Данк, ван Геке – Лемпти (Буонанотте 70), Балеба, Гросс, Эступиньян (Барко 90+4) – Адингра (Фергюсон 83), Модер (Лаллана 83) – Велбек

Предупреждения: Макаллистер 14, ван Дейк 50, Гомес 58, Эндо 88, Гакпо 90+4 – Гросс 20, Велбек 48, ван Геке 71