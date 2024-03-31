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Очередные кресты. Капитан Ньюкасла выбыл до следующего сезона

Англия

Джамал Ласселс - не первый игрок сорок, который получил похожее повреждение

Очередные кресты. Капитан Ньюкасла выбыл до следующего сезона

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Во вчерашней игре с "Вест Хэмом" защитник и капитан "Ньюкасла" Джамал Ласселс столкнулся с соперником, что вылилось в травму колена, которая не позволила игроку продолжить поединок.

Сегодня "сороки" официально сообщили о разрыве передней крестообразной связки у Джамала. До этого в клубе похожую травму получил Свен Ботман, который до сих пор проходит восстановление.

Ожидается, что игрок выбыл на 6-9 месяцев и уже не сыграет в текущем сезоне, а в ближайшее время будет выполнено оперативное вмешательство.

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Источник:
nufc.co.uk
Опубликовал: Владислав Шарапа
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