АПЛ. Манчестер Сити – Арсенал 0:0. Болельщики спят, а Клопп — празднует

Александр Зинченко оказался на скамейке запасных на один из главных матчей своей команды в этом сезоне. Оно и неудивительно, поскольку украинец далек от оптимальных кондиций и во время международного перерыва провел два матча в составе сборной Украины. Рисковать Александром в старте было глупо, учитывая тот факт, что Якуб Кивиор достаточно неплохо себя показывал в предыдущих матчах, да и вообще поляк выглядит как более защитная опция, а на "Этихаде" обычно нужно немало обороняться. Именно так подумал Микель Артета, когда выбирал стартовый состав своей команды.

Слегка осторожным был и Пеп Гвардиола, вышедший с четверкой в обороне, а не с привычной тройкой и Фоденом в качестве винг-бека. Это было бы слишком нагло. И именно эта осторожность со стороны обоих наставников определила ход едва ли не всего матча.

С первых минут "горожане" забрали себе владение мячом, впрочем их комбинациям не хватало скорости. Имеется в виду не скорость движения мяча, а скорость движения игроков, которые должны были открываться. С другой стороны, а как Де Брюйне, Силве, Фодену или Холанду было открываться, когда соперник упал в низкий блок и оборонялся чуть ли не всем составом, где находить пространство

Артета прекрасно поработал со своей командой над тем, как нужно играть против мяча, с этим у "канониров" вообще не было никаких проблем и активная помощь в обороне со стороны Жезуса и Сака делала все попытки хозяев поля пройти через фланги фактически бесполезными. Все-таки какие-то моменты в исполнении обеих команд мы увидели. У "Сити" был хороший угловой, после которого Аке едва не забил ударом в упор, а у "Арсенала" неплохие выходы в контратаки, которые, правда, почти никогда не завершались точными ударами.

Куда интереснее все стало выглядеть во втором тайме, в частности ребята Артеты начали давить на ворота Ортеги. Когда мяч был у "канониров", то они не хотели долго перепасовываться в поисках момента, они играли максимально нацелено на вертикально. Но в одном моменте Гаверц не прочитал передачу, затем Жезус не успел замкнуть прострел. Чего-то не хватало.

Впоследствии Пеп Гвардиола решил добавить немного динамики этой игре, выпустив шустрого Жереми Доку. Возможно, его команде не хватало именно скоростного и взрывного футболиста. Вместе с бельгийцем на поле также вышел Джек Грилиш. Ответил на это своими заменами и Артета: на поле появились Такехиро Томиясу и Томас Партей. Что важно, Томиясу вышел вместо Кивиора, не хотел наставник "канониров" бросать в бой Александра Зинченко.

После этого "Сити" снова вернул себе владение, но никак не добавил в количестве созданных моментов у ворот соперника. Активные комбинации бились о защитную стену лондонцев. А когда сами лондонцы летели в атаку, то также в итоге что-то мешало им довести собственные стремительные атаки до конца. Так команды и дотянули до финального свистка. Серьезно, ничего интересного мы так увидеть и не смогли.

Это ничья в пользу "Ливерпуля" и Юргена Клоппа, ведь оба конкурента за титул синхронно потеряли очки. Теперь мерсисайдцы на расстоянии двух очков от "Арсенала" и на расстоянии трех от "Сити". Конечно, это только начало реально ожесточенной борьбы, впрочем, если эта борьба будет выглядеть таким образом, как сегодня, то вряд ли кто-то из нейтральных болельщиков от такого выиграет.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Манчестер Сити" — "Арсенал" 0:0

Голы: нет.

"Манчестер Сити": Ортега — Аканджи, Диаш, Аке (Льюис, 27), Гвардиол — Родри — Силва, Де Брюйне, Ковачич (Грилиш, 61), Фоден (Доку, 61) — Холанд

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Томиясу, 66) — Эдегор, Жоржиньо (Партей, 66), Райс — Сака (Мартинелли, 78), Гаверц, Жезус (Троссар, 72)

Предупреждения: Жезус (67), Рая (79)