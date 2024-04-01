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Легенда МЮ Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги

Англия

Нелестное сравнение

Легенда МЮ Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Рой Кин резко оценил выступление нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в матче с "Арсеналом" (0:0) на "Этихаде".

"Уровень его игры в целом очень низкий. Причём, не только сегодня. Думаю, перед воротами он лучший в мире, если говорить об умении играть головой или делать скидки...

Ему надо улучшить свою игру, сейчас он выглядит почти как игрок второй лиги", - сказал ирландец в эфире Sky Sports.

На счету норвежского форварда 29 голов и 6 результативных передач в 35 матчах за "горожан" в этом сезоне во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Рой Кин Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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