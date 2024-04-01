Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда МЮ Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги
Нелестное сравнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Рой Кин резко оценил выступление нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в матче с "Арсеналом" (0:0) на "Этихаде".
"Уровень его игры в целом очень низкий. Причём, не только сегодня. Думаю, перед воротами он лучший в мире, если говорить об умении играть головой или делать скидки...
Ему надо улучшить свою игру, сейчас он выглядит почти как игрок второй лиги", - сказал ирландец в эфире Sky Sports.
На счету норвежского форварда 29 голов и 6 результативных передач в 35 матчах за "горожан" в этом сезоне во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны
- Довбик стал вторым игроком Жироны, который сумел забить более 15 голов за сезон в Примере
- 11-й клиншит Лунина. Известны оценки голкипера в матче с Атлетик Бильбао
- Мудрик - один из лучших, Забарный - не хуже других. Известны оценки украинцев за матчи АПЛ
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО