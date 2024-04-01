Легенда МЮ Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги

Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Рой Кин резко оценил выступление нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в матче с "Арсеналом" (0:0) на "Этихаде".

"Уровень его игры в целом очень низкий. Причём, не только сегодня. Думаю, перед воротами он лучший в мире, если говорить об умении играть головой или делать скидки...

Ему надо улучшить свою игру, сейчас он выглядит почти как игрок второй лиги", - сказал ирландец в эфире Sky Sports.