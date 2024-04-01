Эдди Хау высказался относительно будущего форварда Ньюкасла, которым интересуется Арсенал

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау надеется, что нападающий Александр Исак останется в клубе надолго.

"Он выдающийся талант, Никто в клубе не хотел бы, чтобы Исак покинул "Ньюкасл" летом".

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"Он не такой, как все. Несмотря на травмы, он очень хорош, поэтому я надеюсь на большие успехи, лишь бы только он оставался в форме", - добавил Хау.

У Исака контракт с клубом завершается в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался "Арсенал".