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Эдди Хау высказался относительно будущего форварда Ньюкасла, которым интересуется Арсенал
Он выдающийся талант (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау надеется, что нападающий Александр Исак останется в клубе надолго.
"Он выдающийся талант, Никто в клубе не хотел бы, чтобы Исак покинул "Ньюкасл" летом".
"Он не такой, как все. Несмотря на травмы, он очень хорош, поэтому я надеюсь на большие успехи, лишь бы только он оставался в форме", - добавил Хау.
У Исака контракт с клубом завершается в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался "Арсенал".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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