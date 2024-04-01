  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эдди Хау высказался относительно будущего форварда Ньюкасла, которым интересуется Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хау высказался относительно будущего форварда Ньюкасла, которым интересуется Арсенал

Англия

Он выдающийся талант (с)

Эдди Хау высказался относительно будущего форварда Ньюкасла, которым интересуется Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау надеется, что нападающий Александр Исак останется в клубе надолго.

"Он выдающийся талант, Никто в клубе не хотел бы, чтобы Исак покинул "Ньюкасл" летом".

Читайте такжеАрсенал хочет усилить атакующую линию: на радаре нападающие Ньюкасла и Спортинга

"Он не такой, как все. Несмотря на травмы, он очень хорош, поэтому я надеюсь на большие успехи, лишь бы только он оставался в форме", - добавил Хау.

У Исака контракт с клубом завершается в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался "Арсенал".

По теме
yellow-arrow
Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались форвардом РБ Лейпцига
yellow-arrow
Тоттенхэм не определились относительно будущего арендованного форварда
yellow-arrow
Грилиш: Мы с мамой всё время удивляемся, почему фанаты соперников меня освистывают
Ньюкасл Эдди Хау Александр Исак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости