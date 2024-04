Ньюкасл хочет приобрести голкипера Арсенала

Мартин Дубравка является нынешним первым номером "Ньюкасла", а Ник Поуп, как ожидается, вернется после травмы плеча в конце апреля. Дубравке 35 лет, тогда как англичанину в этом месяце исполняется 32, впрочем сороки хотят иметь более молодого игрока на этой позиции и они уже начали присматриваться к вероятным кандидатам.

Голкипер "Арсенала" Рамсдейл стремится снова играть в АПЛ после того, как он потерял свое место в стартовом составе с момента прихода Дэвида Рая из "Брентфорда". Англичанин оценивает свои возможности, и "Ньюкасл" является одним из тех, кто заинтересован в нем, поскольку стремится усилить свой состав. Многое может зависеть от цены, которую канониры запросят за Рамсдейла, но сороки уже выразили свой интерес к игроку и будет присутствовать на рынке, чтобы усилить вратарскую позицию.

