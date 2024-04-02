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Ньюкасл хочет приобрести голкипера Арсенала

Англия

Об этом сообщает Daily Mail

Ньюкасл хочет приобрести голкипера Арсенала

Фото: skysports / Автор: неизвестен

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Мартин Дубравка является нынешним первым номером "Ньюкасла", а Ник Поуп, как ожидается, вернется после травмы плеча в конце апреля. Дубравке 35 лет, тогда как англичанину в этом месяце исполняется 32, впрочем сороки хотят иметь более молодого игрока на этой позиции и они уже начали присматриваться к вероятным кандидатам.

Голкипер "Арсенала" Рамсдейл стремится снова играть в АПЛ после того, как он потерял свое место в стартовом составе с момента прихода Дэвида Рая из "Брентфорда". Англичанин оценивает свои возможности, и "Ньюкасл" является одним из тех, кто заинтересован в нем, поскольку стремится усилить свой состав. Многое может зависеть от цены, которую канониры запросят за Рамсдейла, но сороки уже выразили свой интерес к игроку и будет присутствовать на рынке, чтобы усилить вратарскую позицию.

Добавим, что голкипер "Арсенала" в этом сезоне провел лишь 11 матчей, из которых 3 отстоял на ноль, а трансферная стоимость игрока составляет 25 млн евро.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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