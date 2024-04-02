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Случайно не Мудрик? Почеттино назвал лучшего игрока Челси
Предсказуемый ответ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино назвал хавбека Коула Палмера лучшим игроком команды.
"Палмер – лучший игрок "Челси"? Это очевидно. Он является хорошим примером для остальных. Вы можете заметить, что когда команда испытывает трудности, игроки чаще всего отдают мяч именно ему", - сказал аргентинский специалист.
Палмер пополнил состав "синих", перейдя прошлым летом из "Манчестер Сити" за 47 млн. евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провёл за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
????????️ Pochettino admits Cole Palmer is Chelsea's best player:— Williams ©️ (@CFCNewsReport) April 1, 2024
“It’s so obvious, he is a good example for the rest. You can see that when the team is struggling, they give the ball to him." #CFC pic.twitter.com/N8f4S7LWBL
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