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Случайно не Мудрик? Почеттино назвал лучшего игрока Челси

Англия
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Случайно не Мудрик? Почеттино назвал лучшего игрока Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино назвал хавбека Коула Палмера лучшим игроком команды.

"Палмер – лучший игрок "Челси"? Это очевидно. Он является хорошим примером для остальных. Вы можете заметить, что когда команда испытывает трудности, игроки чаще всего отдают мяч именно ему", - сказал аргентинский специалист.

Палмер пополнил состав "синих", перейдя прошлым летом из "Манчестер Сити" за 47 млн. евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провёл за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

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Опубликовал: Александр Бураков
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