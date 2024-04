Случайно не Мудрик? Почеттино назвал лучшего игрока Челси

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино назвал хавбека Коула Палмера лучшим игроком команды.

Палмер пополнил состав "синих", перейдя прошлым летом из "Манчестер Сити" за 47 млн. евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провёл за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

????????️ Pochettino admits Cole Palmer is Chelsea's best player:



“It’s so obvious, he is a good example for the rest. You can see that when the team is struggling, they give the ball to him." #CFC pic.twitter.com/N8f4S7LWBL