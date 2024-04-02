Случайно не Мудрик? Почеттино назвал лучшего игрока Челси

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино назвал хавбека Коула Палмера лучшим игроком команды.

"Палмер – лучший игрок "Челси"? Это очевидно. Он является хорошим примером для остальных. Вы можете заметить, что когда команда испытывает трудности, игроки чаще всего отдают мяч именно ему", - сказал аргентинский специалист.

Палмер пополнил состав "синих", перейдя прошлым летом из "Манчестер Сити" за 47 млн. евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провёл за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами.