Манчестер Сити приоткрыл занавес над своим триумфальным сезоном в новом документальном фильме от Netflix

"Вместе: Трижды победители" - новый шестисерийный документальный сериал, который со 2 апреля можно посмотреть на Netflix.

Во время просмотра мы окунемся в закулисье "Манчестер Сити" во время их невероятного сезона 2022-23 годов. Сериал документирует путь "горожан" к триумфу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Также в киноленте есть фрагмент речи Пепа Гвардиолы в раздевалке игроков во время финала Лиги чемпионов против "Интера".