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Манчестер Сити приоткрыл занавес над своим триумфальным сезоном в новом документальном фильме от Netflix

Англия

Исторический триумф Сити

Манчестер Сити приоткрыл занавес над своим триумфальным сезоном в новом документальном фильме от Netflix

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вместе: Трижды победители" - новый шестисерийный документальный сериал, который со 2 апреля можно посмотреть на Netflix.

Во время просмотра мы окунемся в закулисье "Манчестер Сити" во время их невероятного сезона 2022-23 годов. Сериал документирует путь "горожан" к триумфу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Также в киноленте есть фрагмент речи Пепа Гвардиолы в раздевалке игроков во время финала Лиги чемпионов против "Интера".

"Ребята, вы исключительные игроки, не так ли? Это финал Лиги чемпионов, то, что вы чувствуете - это нормально, да? Но мы не сдаемся и идем, идем, идем. Мы такие, какие мы есть, ясно? Мы подкорректируем один-два момента, и это будет намного эффективнее. Вот увидите." - сказал специалист.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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