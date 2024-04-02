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Манчестер Сити приоткрыл занавес над своим триумфальным сезоном в новом документальном фильме от Netflix
Исторический триумф Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вместе: Трижды победители" - новый шестисерийный документальный сериал, который со 2 апреля можно посмотреть на Netflix.
Во время просмотра мы окунемся в закулисье "Манчестер Сити" во время их невероятного сезона 2022-23 годов. Сериал документирует путь "горожан" к триумфу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Также в киноленте есть фрагмент речи Пепа Гвардиолы в раздевалке игроков во время финала Лиги чемпионов против "Интера".
"Ребята, вы исключительные игроки, не так ли? Это финал Лиги чемпионов, то, что вы чувствуете - это нормально, да? Но мы не сдаемся и идем, идем, идем. Мы такие, какие мы есть, ясно? Мы подкорректируем один-два момента, и это будет намного эффективнее. Вот увидите." - сказал специалист.
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