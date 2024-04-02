Манчестер Юнайтед заинтересовался одним из лидеров Ювентуса

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался защитником "Ювентуса" Бремером.

По информации Флориана Плеттенберга, бразилец является одним из тех игроков, которые подходят "МЮ". Но пока англичане не контактировали с туринским клубом.

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У Бремера контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2028 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.