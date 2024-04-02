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Манчестер Юнайтед заинтересовался одним из лидеров Ювентуса

Англия

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Манчестер Юнайтед заинтересовался одним из лидеров Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" заинтересовался защитником "Ювентуса" Бремером.

По информации Флориана Плеттенберга, бразилец является одним из тех игроков, которые подходят "МЮ". Но пока англичане не контактировали с туринским клубом.

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У Бремера контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2028 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Глейсон Бремер
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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