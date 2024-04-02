Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед заинтересовался одним из лидеров Ювентуса
Но конкретики пока нет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался защитником "Ювентуса" Бремером.
По информации Флориана Плеттенберга, бразилец является одним из тех игроков, которые подходят "МЮ". Но пока англичане не контактировали с туринским клубом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
У Бремера контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2028 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко
- Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Игроки Челси призвали руководство уволить Почеттино — HITC
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн