Манчестер Юнайтед уже договорился с директором Саутгемптона о контракте - Инсайдер

"Манчестер Юнайтед" рассматривают Джейсона Уилкокса из "Саутгемптона" в качестве нового технического директора в рамках обновления футбольного департамента клуба.

По информации Фабрицио Романо, "красные дьяволы" уже договорились об условиях будущего контракта. Джейсон хочет быть частью проект INEOS.

Уилкокс присоединился к "Саутгемптону" в 2023 году на должность спортивного директора клуба.