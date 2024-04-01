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Манчестер Юнайтед уже договорился с директором Саутгемптона о контракте - Инсайдер

Англия

Красные дьяволы переманили к себе директора Саутгемптона

Манчестер Юнайтед уже договорился с директором Саутгемптона о контракте - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" рассматривают Джейсона Уилкокса из "Саутгемптона" в качестве нового технического директора в рамках обновления футбольного департамента клуба.

По информации Фабрицио Романо, "красные дьяволы" уже договорились об условиях будущего контракта. Джейсон хочет быть частью проект INEOS.

Уилкокс присоединился к "Саутгемптону" в 2023 году на должность спортивного директора клуба.

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Саутгемптон Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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