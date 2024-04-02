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Челси решил предложить своему летнему новичку пролонгацию контракта

Англия
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Синие планируют повысить заработную плату игроку

Челси решил предложить своему летнему новичку пролонгацию контракта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" хочет продлить сотрудничество со своим полузащитником Коулом Палмером.

По информации издания The Telegraph, "синие" планируют повысить заработную плату игроку, которая сейчас составляет около 80 000 фунтов стерлингов еженедельно.

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У Коула контракт с "Челси" рассчитан до июня 2030 года. Полузащитник в текущем сезоне АПЛ забил 13 голов и отдал 8 ассистов в 25 матчах.

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Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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