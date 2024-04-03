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Как Миколенко ирисок в игре оставил. Ньюкасл - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Ньюкасл - Эвертон ⋉ {1:1} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {02.04.2024} ⋇ {АПЛ} на UA-Футбол

Как Миколенко ирисок в игре оставил. Ньюкасл - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 2 апреля прошёл поединок 31-го тура английской Премьер-лиги между "Ньюкаслом" и "Эвертоном".

Первый тайм остался за "сороками" благодаря усилиям Александера Исака. Во второй половине встречи швед мог оформлять дубль, но ему на помехе стал украинский защитник ливерпульцев Виталий Миколенко, выбивший мяч головой из пустых ворот.

Победу для "Эвертона" на последних минут с пенальти вырвал Доминик Калверт-Льюин.

АПЛ. 31-й тур.

2 апреля. "Сент-Джеймс Парк"

Ньюкасл – Эвертон – 1:1

Голы: Исак 15 – Калверт-Льюин 88 (пен)

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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл обзор Виталий Миколенко
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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