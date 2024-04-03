Почеттино рассказал о состоянии здоровья Нкунку

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не знает, сможет ли полузащитник Кристофер Нкунку сыграть в этом сезоне.

"На данный момент он не тренируется с нами. Он восстанавливается, и это занимает больше времени, чем мы ожидали".

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"Мы надеемся, что он сможет вернуться к тренировкам как можно скорее", - добавил наставник "синих".

Напомним, что Нкунку получил очередную травму в конце февраля.