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Почеттино рассказал о состоянии здоровья Нкунку
Плохие новости для клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не знает, сможет ли полузащитник Кристофер Нкунку сыграть в этом сезоне.
"На данный момент он не тренируется с нами. Он восстанавливается, и это занимает больше времени, чем мы ожидали".
"Мы надеемся, что он сможет вернуться к тренировкам как можно скорее", - добавил наставник "синих".
Напомним, что Нкунку получил очередную травму в конце февраля.
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Источник:Fabrizio Roman
Опубликовал: Екатерина Власова
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