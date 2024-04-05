Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ

Невероятная развязка получилась в матче "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (4:3).

Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе и провел на поле 70 минут. За это время у него накопилось 29 касаний мяча, он отдал 21 передачу, 19 из которых точные (90%), также он отдал 2 точные длинные передачи из 2, 11 раз потерял мяч. Статистический портал SofaScore поставил ему оценку 6.7, а WhoScore - 6.5.

Напомним, "Челси" занимает 10 строчку в АПЛ, в своем активе имеет 12 побед, 7 ничьих и 11 поражений. Михаил Мудрик в нынешнем сезоне провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами.